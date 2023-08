Windows Copilot to gigantyczne rozczarowanie. Na szczęście będzie lepiej

Niestety, patrząc na to co jest udostępnione członkom Niejawnego programu testów systemu Windows (Windows Insider), do powyższego marzenia daleka droga. Windows Copilot to na dziś aplikacja webowa udająca systemowy pasek boczny. Różnice między nią a Bing Czatem są znikome. Aplikacja rozumie kontekst, w jakiej jest uruchomiona, a jej odpowiedzi zakładają większe prawdopodobieństwo, że użytkownik pyta o coś związanego z Windowsem. Potrafi też wykonać kilka bardzo prostych poleceń, jak zmień motyw interfejsu na ciemny. Na dziś jednak jedyną wartością Windows Copilot wydaje się tylko to, że za jego sprawą łatwiej przywołać Bing Czata. To tyle.