Windows 11 jest aktualizowany niemal cały czas. Tak zwane duże aktualizacje systemu (wersje 22H2, 23H2, i tak dalej) stanowią dziś już tylko umowny punkt w czasie, w którym licznik odliczający koniec obsługi serwisowej danego systemu jest resetowany. A nowe funkcje są dodawane ostatnio wręcz każdego miesiąca, nieraz zastępując stare. Dla administratora to koszmar. Klienci firmowi mogą co prawda zdefiniować tak politykę serwisową, by nowe funkcje pozostały nieaktywne aż do nowej wersji systemu (np. Windows 11 23H2) - to jednak stanowi tylko częściowe rozwiązanie, mając na uwadze fakt, że do tej pory łatwo dostępna dokumentacja mechanizmów Windows Update i pokrewnych w zasadzie nie istniała.