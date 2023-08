Apple więdnie. Choć wszyscy chcieliby więdnąć w ten sposób

Otóż ponownie gwiazdą w raporcie finansowym Apple'a są usługi. Wzrost o 8 proc. do kwoty 21,21 mld dol to fantastyczny wynik. Dodajmy do tego, iż Apple ma ponad 1 mld osób co miesiąc opłacający przynajmniej jedną z cyfrowych subskrypcji. To czyni Apple'a jednym z największych - o ile nie największym - podmiotem sprzedającym usługi w sieci. Oczywiście firma Tima Cooka sprzedaje te usługi posiadaczom iPhone'ów, iPadów i Maków (głownie iPhone'ów), więc tu sukces jest jeszcze większy - Apple utrzymuje świetną sprzedaż nowych iPhonów każdego kwartału dokładając do tego osoby płacące za iCloud, Apple Music, czy inne cyfrowe dobra.