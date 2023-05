iPhone ratuje Apple'a

Sprzedaż Maków runęła o 31 proc. z 10,4 do 7,2 mld dol i choć to mniej niż przewidywał niedawno IDC, to jednak ten spadek jest niezwykle dotkliwy. Sprzedaż iPadów z kolei spadła o 13 proc. do 6,7 md dol mimo niedawnych nowości w tej kategorii.



Podczas rozmowy z inwestorami CEO Apple'a Tim Cook tłumaczył, że zarówno iPad, jak i Mac miały trudny kwartał, ponieważ rok temu sprzedaż była wyjątkowo silna dzięki odświeżeniom produktów – w szczególności iPada Air z chipem M1 oraz MacBookowi Air z M2. Trudno jednak przyjmować to, jako jedyne wytłumaczenie. Odwrót na rynku PC jest bardzo silny i dotyka to także Apple'a.