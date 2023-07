Tak zmieni się Windows do końca tego roku. Będzie wysyp nowości i świetnych funkcji

Na dziś bez pomoc zewnętrznego oprogramowania Windows obsługuje tylko archiwa o formacie .ZIP. Jest już jednak testowana nowa wersja Windowsa, która obsługuje również archiwa tar, tar gz, tar bz2, tar zst, tar xz, tgz, tbz2, tzst, txz, rar i 7z. To oznacza, że nie trzeba będzie już pobierać (a w niektórych przypadkach wręcz kupować) aplikacji do rozmaitych, powszechnie wykorzystywanych formatów. Choć należy mieć na uwadze, że powyższe formaty będą obsługiwane w Eksploratorze plików na podobnych zasadach, co dziś .ZIP. Może się więc okazać, że niektórzy użytkownicy nadal zechcą używać WinRAR-a czy WinZIP-a - na przykład, jeśli pracują z archiwami często i potrzebują do nich bardziej zaawansowanego narzędzia.