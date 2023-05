Nadszedł koniec haseł w internecie. Ta rewolucja uda się dzięki Google'owi

Od niepamiętnych czasów podstawowym narzędziem uwierzytelniania użytkownika było hasło do konta. Ów użytkownik musi znać nazwę swojego konta (informacja publiczna) oraz swoje hasło (informacja wyłącznie do wiadomości użytkownika). W teorii brzmi jak sensowne zabezpieczenie i przez wiele dekad się jako tako sprawdzało. Dziś jest niemal nie do przyjęcia.