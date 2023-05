Passkeys działa już z kontami Google. Jesteśmy coraz bliżej pożegnania haseł

Najpierw stosowną opcję musimy włączyć w ustawieniach. Jak wygląda później logowanie do konta Google np. na komputerze? Po wpisaniu swojego adresu, urządzenie prosi nas, byśmy zalogowali się tak, jak odblokowujemy dany sprzęt. Ja na laptopie z Windowsem loguję się odciskiem palca bądź kodem PIN, więc wystarczy przyłożyć palec do czytnika, aby zabezpieczenia Google'a nas przepuściły. Podobnie jest na telefonie – po uruchomieniu Passkeys na urządzeniu, wystarczyło przyłożyć palec do czytnika, tak jak zwykle odblokowuję smartfon, żeby usługi Google'a mogły działać.