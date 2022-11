Jedno hasło do wszystkich usług? Tak robi co trzeci Polak

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez serwis ChronPESEL.pl, aż 11 procent osób, które wzięły udział w badaniu otwiera wiadomości e-mail pochodzące od nieznanych im osób i z nieznanych im adresów. Co ciekawe, pomimo że powszechnie uznaje się, że to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na zagrożenia w internecie, to do otwierania potencjalnie niebezpiecznych wiadomości przyznaje się aż 17 procent ankietowanych w wieku 18-24 lata i 13 procent w wieku 25-44 lat.