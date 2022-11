Black Week przed Black Friday - najlepsze promocje, okazje, kody rabatowe

Adore to produkt przeznaczony przede wszystkim do łazienki. To lustro, które jest otoczone silnym oświetleniem LED. Przy czym owa siła jest oczywiście regulowana. Tak jak w pozostałych produktach Hue, również i tu można sterować jasnością i odcieniem - choć w tym konkretnym produkcie, tylko w ramach bieli. To nie tylko efektowna ozdoba, ale też całkiem niezła pomoc przy makijażu.



Produkt Philips Hue Adore White Ambiance kupisz na Amazonie za 1310,44 zł. Przy zakupie dwóch produktów Philips Hue, ten tańszy jest przeceniany o 50 proc.