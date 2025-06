Soundcore Liberty 5 - douszne słuchawki z dobrym ANC za mniej niż 400 zł? Tak, to możliwe

Słuchawki korzystają z systemu ANC 3.0 (to wyśrubowany poziom), który dynamicznie dostosowuje się do otoczenia nawet trzy razy na sekundę. Anker deklaruje dwukrotnie skuteczniejsze tłumienie ludzkiego głosu w porównaniu do poprzednich modeli. I to wydaje się prawdą, ponieważ miałem okazję testować modele niższych wersji - 4 oraz 3. A jeśli rozmawiacie macie do dyspozycji sześć mikrofonów wspieranych algorytmami AI. Chyba nie trzeba dodawać, że znacząco poprawia to jakość połączeń i skuteczność redukcji hałasu.