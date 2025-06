Trump zmienia zdanie w sprawie nowego szefa NASA. Zaważyła przeszłość kandydata

Administracja Trumpa chce obciąć budżet NASA z 24,8 mld dol. do zaledwie 18,8 mld dol. To aż 6 miliardów mniej, czyli ponad 24 proc. cięć w skali roku. Co gorsza, niemal połowa z tej kwoty, bo aż 47 proc. ma pochodzić z programów naukowych agencji. To oznacza koniec dla wielu trwających misji badawczych.