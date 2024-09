Niezwykły dzień na orbicie. Tak wyglądał pierwszy prywatny spacer kosmiczny

Cztery osoby to załoga misji Polaris Dawn. Na pokładzie chińskiej stacji kosmicznej Tiangong przebywają obecnie trzy osoby. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywało do dzisiaj dziewięć osób (w tym dwie przymusowo, bo kłopotach z Starlinerem firmy Boeing), ale dzisiaj, 12.09.2024 r., do załogi dołączyło kolejnych trzech astronautów.