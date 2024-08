Rakieta Falcon 9 stanęła w płomieniach. To nie jest dobry dzień dla Elona Muska

Falcon 9 to dwustopniowa rakieta nośna zaprojektowana i wyprodukowana przez SpaceX, firmę założoną przez Elona Muska. Rakieta ta jest napędzana ciekłym tlenem (LOX) i naftą (RP-1) i jest znana ze swojej zdolności do wielokrotnego użytku, co znacząco obniża koszty wynoszenia ładunków na orbitę. Falcon 9 jest wykorzystywany do różnych misji, w tym do wynoszenia satelitów, zaopatrzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz misji załogowych.