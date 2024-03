Elon Musk zapowiada podróże międzygwiezdne. Nowa wersja Starship ma sięgnąć innych układów

Według Muska, nowa wersja Starship będzie w stanie dotrzeć do Proxima Centauri, gwiazdy oddalonej od Słońca o 4,24 lata świetlne. Czy to w ogóle możliwe? Przy obecnym poziomie technologii pokonanie tej odległości zajęłoby około 6300 ziemskich lat. Przyznać trzeba, że to dość długo, co czyni całą wyprawę znacznie mniej atrakcyjną.