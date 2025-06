Apple ma szalony plan. Chce wywalić przyciski z twojego iPhone'a

Plotki o takich planach pojawiały się już wcześniej. Poprzednie przecieki sugerowały, że Apple zastosuje tę technologię w iPhone’ach 16 Pro i 16 Pro Max - i częściowo się to sprawdziło. Wszystkie nowe iPhone’y 16 mają do dyspozycji przycisk sterowania aparatem, który właściwie przyciskiem nie jest. To dotykowa płytka wsparta silniczkiem wibracyjnym, która służy do m.in. robienia zdjęć i zmiany przybliżenia.