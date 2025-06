Sony zmienia strategię. Smartfony wyprodukuje ktoś inny

Marka nie potrafiła też odpowiednio dobrać czasu ogłoszenia urządzeń do daty ich rynkowej premiery. Najbardziej niechlubnym przykładem wrzucania entuzjazmu klientów do kosza jest Sony Xperia 1 III, który to smartfon Sony pokazało w kwietniu 2021 roku, ale do sklepów poza Azją trafił dopiero w sierpniu. Sam marketing również zmienił się drastycznie i japoński gigant, zamiast konkurować o kieszeń "przeciętnego użytkownika", zaczęła celować w wąską grupę entuzjastów i profesjonalistów. To wszystko sprawiło, że smartfony Xperia z mainstreamowego produktu stały się niszowym wyborem dla ludzi z całkiem zasobnym portfelem. A tego typu strategia zdecydowanie nie sprzyja rentowności biznesu urządzeń codziennego użytku.