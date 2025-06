Składany smartfon to najlepsze, co spotkało telefony. Nie zapraszam do dyskusji

To nie będzie recenzja Samsunga Galaxy Fold6. Urządzenie jest dostępne na rynku od prawie roku i w zasadzie czekamy na jego następcę. Zamierzam zrecenzować samą ideę, która stoi za składanym jak książka telefonem, biorąc pod uwagę dwie okoliczności. Pierwszą jest fakt, że to już dojrzałe dzieło Samsunga. Szósta oraz mniej więcej trzy wcześniejsze wersje rozwiązały problemy wieku dziecięcego składaków i choć nadal widać kompromisy, to mamy do czynienia z telefonem, który działa, jak trzeba i jest pełnowartościowym produktem z wyższej półki, a nie prototypem. Druga okoliczność to przecieki dotyczące iPhone’a Fold. Poważne źródła sugerują, że Apple już w 2026 r. pokaże składanego smartfona. Firma była niegdy znana z tego, że spóźniała się na imprezę, ale jednocześnie poprawiała to, co wcześniej zaoferowała konkurencja. W ostatnich latach bywa z tym różnie, ale i tak warto poczekać. Lista tego, co można poprawić jest zarazem listą bolączek Folda i prawdopodobnie każdego innego składaka na rynku.