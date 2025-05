Trwa wielka wojna o naszą uwagę. Oto stawka, o jaką gramy

Diagnoza filozofa nie wydaje się odkrywcza. Wystarczy przejechać się autobusem, pociągiem, posiedzieć w kolejce do lekarza, by zobaczyć, że ta epidemia się rozprzestrzenia. Ostatnio jadąc pociągiem siedziałem obok człowieka, który przez całe 2 godziny podróży z Warszawy do Lublina przewijał TikToka. Przerwał tylko raz, żeby wyjść do toalety. Policzyłem w myślach, że zakładając, że każdemu pionowemu wideo poświęca nie więcej niż 5 sekund (a w większości tak to właśnie wyglądało), w ciągu dwugodzinnej podróży uruchomił kciuk ponad 1400 razy minus wizyta toalecie.