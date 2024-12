Nauka oduczyła mnie szukania sensu życia. Nie potrzebuję zaświatów, by być szczęśliwym

Tomasz Stawiszyński wydał niedawno nową książkę. Nosi tytuł „Powrót fatum” i autor pisze w niej, że z jednej strony doświadczamy potężnego kryzysu religii, z drugiej również wielkiego spadku zaufania do nauki, która nie daje odpowiedzi na pytania o sens i cel życia. To wszystko ma prowadzić do wzrostu zainteresowania pseudoduchowością i ezoteryzmem. To one są owym fatum powracającym z wygnania, bo oto okazuje się, że dla wielu ludzi świat jest całkowicie deterministyczny, a wypływa to z tego, że wszystko jest zapisane w gwiazdach i może zostać odczytane w formie przepowiedni czy na drodze stosowania metod astrologicznych.