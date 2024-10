Wyobraziłem sobie koniec świata. Pomogło. Oto dlaczego warto

Naukowcy apelują, pokazują modele klimatyczne, prognozy dotyczące topnienia wiecznej zmarzliny, próbują szacować, o ile podniesie się w najbliższych dekadach średnia temperatura na Ziemi i jaki wpływ będzie to miało na życie na Ziemi. Niewiele to zmienia, bo niezbyt mądrzy lub po prostu wyrachowani politycy, udają lub nie potrafią odróżnić klimatu od pogody, a śnieg we wrześniu w Karkonoszach uznają za dowód, że wszystko jej w porządku. Wymieńmy jeszcze głupszych influencerów, którym wydaje się, że umiejętność budowania masy mięśniowej, upoważnia ich do wypowiedzi na tematy wszelakie. Patrząc na to wszystko może nam się zacząć wydawać, że nie ma ratunku dla ludzkości.