W internecie walczymy o rację jak o życie. Może czas rozluźnić pięści

Nie mam zamiaru rozstrzygać kto ma rację, mogę jedynie napisać, że sam nie mówię o zwierzętach, że zdychają, bo to słowo kojarzy mi się jednoznacznie źle - niesie bardzo mocny i negatywny ładunek emocjonalny. Nie mam żadnego problemu z używaniem słowa „umieranie”, bo akt zejścia zwierzęcia z tego świata, wpisuje się w ten sam słownik, na który powołują się konserwatyści. Mówi on bowiem, że umierać to znaczy „zakończyć życie” lub „przestać istnieć”. Skoro zwierzęta to istoty żywe, zatem umierając, kończą życie. Widać zatem, że obie strony (w tym ja) odwołują się do jakiejś instancji, która mogłaby w założeniu pomóc w ustaleniu prawdy. Tylko ponownie, nie jest to takie proste, bo to samo narzędzie może dostarczyć argumentów stronom przeciwnym.