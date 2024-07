Tylko czekają, żebyśmy się zbulwersowali. Stosuję prosty sposób i (nie) jest to środkowy palec

Nie mam jednak zamiaru ostatecznie rozstrzygać, czy to, co widzieliśmy w Paryżu było przeniesieniem jednego lub drugiego obrazu do rzeczywistości widowiska. Dodam tylko - w obronie wspomnianego show - że antyczne źródła igrzysk są dodatkowym argumentem za tym, by do otwarcia bardziej pasowali greccy bogowie niż chrześcijańskie symbole, a w zasadzie nawet nie one, bo przedstawienie Leonarda da Vinci nie jest przecież relikwią czy fotografią sceny z Wieczernika.