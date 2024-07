Prawda czy fałsz? Dziesiątki razy dziennie zadaję sobie to pytanie

Mój ojciec zakładał dobrą wolę youtube’owych twórców i samej platformy. Innymi słowy przyjął, że to, co ogląda powinno być uczciwe. Nie jest tutaj istotne, na czym opierało się to założenie i czy było ono słuszne, ale płynie z tego istotny wniosek. Zazwyczaj po kartezjańsku przyjmujemy, że to, co widzimy, słyszymy, czytamy jest prawdziwe. A to zwalnia nas od zadania pytania o prawdę. Takie uproszczenie pomaga nam funkcjonować w świecie, bo nie wymaga wydatku energetycznego związanego procesem analizy docierających do nas informacji.