Nadchodzi totalna inwigilacja. Dostaniemy ją na własne życzenie

Puentą do tego tekstu niech będą słowa innego myśliciela, niemieckiego filozofa koreańskiego pochodzenia - Byung-Chul Hana, który w książce „Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje” pisze, że „jesteśmy ciągle zachęcani do dzielenia się potrzebami, życzeniami i upodobaniami, do opowiadania naszego życia. Totalna komunikacja i totalna inwigilacja, pornograficzne obnażenie i panoptyczny nadzór zlewają się w jedno. Wolność i inwigilacja stają się nie do odróżnienia”.