Żyjemy w najlepszym z możliwych światów. Oto dlaczego warto obejrzeć serial "Mroczna materia"

Zapewne zdarzyło wam się zauważyć, że wystarczyłoby wprowadzić w życiu drobną zmianę, by potoczyło się ono inaczej. Jedna z takich refleksji doprowadziła mnie do wniosku, że wystarczyłby lepszy nauczyciel matematyki w szkole, by moje rozumienie świata było pełniejsze. To abstrakcyjny przykład, więc podam lepszy. Wyobraziłem sobie, że dostałem się do innej szkoły, co skutkowało odmiennym środowiskiem, w którym wzrastałem i socjalizowałem się. Już ta zmienna wystarczyłaby, żeby nić mojego życia „powędrowała” w zupełnie nieprzewidywalnym kierunku. Spotkałbym innych ludzi, nawiązałbym inne relacje, doświadczyłbym innych wymagań, co mogłoby skutkować tym, że zdobyłbym odmienne wykształcenie i związał się z inną osobą. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że nie pisałbym dziś tego tekstu, gdyby wydarzyło się w moim życiu to, co opisuję powyżej.