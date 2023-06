Po raz pierwszy usłyszeli fale grawitacyjne. W kosmosie doszło do potężnego zderzenia

Odkrycie tła fal grawitacyjnych otwiera nowe możliwości badania Wszechświata i jego historii. Na przykład pozwala na lepsze zrozumienie losu par supermasywnych czarnych dziur i częstości zderzeń galaktyk. Fale tła wykryte przez NANOGrav mogą pomóc naukowcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób powstają fale grawitacyjne i co się z nimi dzieje, gdy rozchodzą się we wszechświecie. Można je również wykorzystać do badania fuzji supermasywnych czarnych dziur, zdarzeń, które mogą trwać miliony lat. Naukowcy uważają, że te fuzje zachodzą w większości galaktyk i wpływają na ich ewolucję. Na razie NANOGrav może tylko mierzyć ogólny poziom tła fal grawitacyjnych, a nie poszczególne źródła tych fal. Jednak nawet to przyniosło niespodzianki.