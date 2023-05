Czarna dziura wywołała największą eksplozję we wszechświecie. Naukowcy są zszokowani

Analizując widmo światła, dzieląc je na różne długości fal i mierząc różne cechy absorpcji i emisji widma, zespół był w stanie zmierzyć odległość do obiektu. Eksplozja AT2021lwx znajduje się w odległości około 8 miliardów lat świetlnych, co oznacza, że ​​miała miejsce, gdy Wszechświat miał około 6 miliardów lat. Naukowcy opisali zjawisko w artykule opublikowanym w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.