Uwaga! Wojsko Polskie ostrzega przed dezinformacją

I to właśnie w związku z ćwiczeniami Dragon-24 w sieci zawrzało. Jeden z internautów na platformie X zachęcał bowiem innych użytkowników do wrzucania zdjęć i informacji o ruchach wojsk na drogach. Przypomnijmy, że nie powinniśmy nigdy tego robić, ponieważ ułatwia to nieprzyjaznym państwom i naszym przeciwnikom, lokalizowanie naszych sił.