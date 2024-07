Elon Musk jest niebezpieczny. Niech ktoś odłączy mu internet

Wywołany do tablicy miliarder twierdzi, że satyra w Stanach Zjednoczonych nie jest zabroniona. I to by było na tyle, bo co można zrobić bogaczowi, który wykorzystuje kupiony przez siebie serwis do działań politycznych? Głos w sprawie zabrał, co prawda gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, ale niemal został wyśmiany, gdy zapowiedział regulacje, które zabronią udostępniania tego typu treści.