Media społecznościowe są szkodliwe. Powinny być zabronione

Przykłady można wymieniać długo. Szkodliwość społecznościówek nie ogranicza się do dezinformacji. Mają one realny wpływ na dobrostan ich użytkowników, co potwierdzają badania naukowe. Facebook, TikTok, Instagram mogą przyczyniać się do obniżenia samooceny. Ta z kolei może prowadzić do depresji, bulimii, anoreksji i wielu innych chorób. Sam znam nastolatkę, która już po okresie pandemii chodziła w maseczce, by ukryć swoją twarz. Między innymi za sprawą mediów społecznościowych wmówiła sobie, że nie spełnia aktualnych standardów urody. Jeżeli dorzucimy do tego hejt za pośrednictwem mediów społecznościowych, uzależnienie od nich, wyłania nam się obraz narzędzia niezwykle szkodliwego.