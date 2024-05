Polacy właśnie dowiedzieli się o mobilizacji. Rząd tłumaczy, co się stało

Polska jest jednym z trzech najczęściej cybernetycznie atakowanych na świecie państw. Za naszą granicą toczy się konflikt zbrojny, przy granicy z Białorusią odnotowujemy napływ imigrantów. To wszystko wygląda na wojnę hybrydową, którą prowadzi Rosja. Stan polskich zabezpieczeń został właśnie brutalnie zweryfikowany, bo Polska agencja Prasowa jest najważniejszym źródłem informacji w kraju, to jej depesze są później powielane w mediach. Przejęcie władzy nad komunikatami tam zamieszczanymi to prosta droga do wywołania chaosu.