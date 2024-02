Skąd Polacy czerpią wiedzę o świecie? Jesteśmy w czołówce, ale nie ma się z czego cieszyć

Raport otwiera garść danych w skali globalnej. Według danych zebranych przez Meltwater, na świecie żyje obecnie ok. 8,08 miliarda ludzi, z czego 5,61 miliarda (69,4 proc.) to unikalni subskrybenci usług komórkowych, 5,35 miliarda (66,2 proc.) posiada dostęp do internetu, a w social mediach istnieje w sumie około 5,04 miliarda unikalnych tożsamości.