REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Nowe polskie drony dla wojska. Za tę cenę nic tylko brać

Komar, Pszczoła i Babie Lato to proste, tanie i niezwykle pomysłowe drony, opracowane przez specjalistów z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Bogdan Stech
Komar, Pszczoła i Babie Lato to proste, tanie i niezwykle pomysłowe drony, opracowane przez specjalistów z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
REKLAMA

Podstawowe założenie projektu Owad było proste: zbudować drony do nauki latania, które będą tanie, łatwe w naprawie i możliwe do odtworzenia nawet na poziomie jednostki wojskowej. Tak powstały bezzałogowce Komar, Pszczoła i Babie Lato.

Jak tłumaczy mjr dr inż. Krzysztof Górski, kierownik Katedry Informatyki i Nowoczesnych Technologii AWL, chodziło o stworzenie konstrukcji, którą można by powielać w warunkach poligonowych, bez konieczności zamawiania drogich, zagranicznych komponentów.

REKLAMA

Ramy wszystkich dronów powstają w technologii druku 3D. Wykorzystuje się tu klasyczną metodę FDM, czyli wytłaczanie warstw plastiku termicznego, lub druk proszkowy, zapewniający większą precyzję. Dzięki temu każdy dron może być wydrukowany, złożony i naprawiony na miejscu, bez czekania na dostawy części.

Koszty? Symboliczne jak na sprzęt wojskowy. Komar kosztuje około 1300 zł, Pszczoła 1700 zł, a Babie Lato 2500 zł.

Więcej na Spider's Web:

Komar – cel do zestrzelenia

Najmniejszy z trójki, Komar, to dron do zadań podstawowych. Wyposażony w silnik elektryczny, kontroler lotu, GPS i prostą kamerę analogową, może utrzymywać się w powietrzu przez około 10 minut i być sterowany z odległości do 1 km.

Choć jego możliwości nie robią wrażenia na tle nowoczesnych dronów bojowych, Komar pełni niezwykle ważną funkcję: służy jako powietrzny cel treningowy. Podczas ćwiczeń żołnierze próbują w niego trafić, używając broni gładkolufowej lub karabinków Grot. To pozwala realistycznie trenować zwalczanie dronów w warunkach polowych.

Pszczoła – dron taktyczny z żądłem

Kolejny model, Pszczoła, to już coś więcej niż tylko latający cel. Oprócz kamery HD ma też moduł, który pozwala podczepić ładunek o masie do 1 kg. Dzięki temu żołnierze mogą trenować symulacje działań ofensywnych, rozpoznania czy zrzutów zaopatrzenia.

To proste, ale niezwykle skuteczne narzędzie szkoleniowe. Pszczoła pozwala na zapoznanie się z podstawami lotu, ale pozwala też zapoznać się z zaawansowanym planowaniem misji, pracą zespołową w warunkach bojowych i całym wachlarzem możliwości, jakie dają współczesne drony FPV.

Pszczoła, mimo że jest zbudowana z tworzyw drukowanych i powstaje na drukarce 3D, potrafi całkiem sporo i stanowi pomost między tanim dronem treningowym a bardziej zaawansowanym sprzętem wojskowym.

Babie Lato – lekki, cichy i śmiercionośny

Najbardziej zaawansowany w rodzinie programu Owad jest bezzałogowiec nazwany Babie Lato. Ten dron można łatwo przekształcić w drona typu kamikadze. Wystarczy podczepić do niego półkilogramową głowicę bojową, a urządzenie staje się groźną bronią, zdolną uderzyć w wyznaczony cel.

Najciekawszy element konstrukcji to sterowanie światłowodowe. Kabel o długości do 2 km łączy operatora z dronem, eliminując ryzyko zakłóceń radiowych. Dzięki temu Babie Lato jest odporny na działania systemów walki elektronicznej (WRE), które w warunkach realnej wojny potrafią całkowicie oślepić klasyczne drony.

Jak podkreśla mjr Górski, Babie Lato niedawno przeszło pierwsze testy w locie, a prace nad jego dalszym rozwojem wciąż trwają. W przyszłości może stać się jednym z najciekawszych przykładów polskiej myśli technicznej w obszarze tanich, polowych dronów bojowych.

Polski pomysł, który ma sens

Choć drony z projektu Owad powstały przede wszystkim z myślą o szkoleniu podchorążych AWL, to ich potencjał jest znacznie szerszy. Konstrukcje są modularne, a ich dokumentacja może zostać łatwo udostępniona innym jednostkom wojskowym.

REKLAMA

Projekt Owad pokazuje, że wojskowa innowacja nie zawsze musi kosztować miliony. Czasem wystarczy pomysł, kilka drukarek 3D i grupa pasjonatów, by stworzyć coś, co realnie wzmacnia bezpieczeństwo kraju.

Jeśli konstrukcje te trafią na poligony i do jednostek liniowych, mogą stać się nie tylko narzędziem szkoleniowym, ale też inspiracją, dowodem, że Polska potrafi tworzyć własne rozwiązania technologiczne, które są praktyczne, tanie i skuteczne.

REKLAMA
Bogdan Stech
09.10.2025 06:07
Tagi: Drony wojskowe
Najnowsze
6:04
Obcy obiekt sfotografowany z Marsa. Ma kilka tysięcy kilometrów
Aktualizacja: 2025-10-09T06:04:00+02:00
6:00
Dwumilionowe Katowice byłyby potęgą. Jedno miasto zamiast kilkudziesięciu
Aktualizacja: 2025-10-09T06:00:00+02:00
21:24
Wyciekł Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten piękny kolor gdzieś widziałem
Aktualizacja: 2025-10-08T21:24:05+02:00
20:30
Google zmusi do korzystania z bota. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-08T20:30:49+02:00
20:03
e-Doręczenia ogromnym sukcesem. A tyle było hejtu i narzekań
Aktualizacja: 2025-10-08T20:03:42+02:00
19:56
Złapano grupę złodziei telefonów. Wsypał ich iPhone
Aktualizacja: 2025-10-08T19:56:02+02:00
18:57
Brutalne narodziny Księżyca. Skała zdradza przeszłość satelity
Aktualizacja: 2025-10-08T18:57:01+02:00
18:16
Polska stacja LNG zhakowana. Włączył się krytyczny alarm
Aktualizacja: 2025-10-08T18:16:36+02:00
18:01
Xbox Game Pass droższy nie dla wszystkich. Microsoft się zlitował
Aktualizacja: 2025-10-08T18:01:02+02:00
17:49
Twój telefon sam odrzuci połączenia. Bat na oszustów
Aktualizacja: 2025-10-08T17:49:28+02:00
17:30
Wojsko ostrzega przed WhatsAppem. Mówi, czego się wystrzegać
Aktualizacja: 2025-10-08T17:30:09+02:00
17:05
W OpenAI smutek zamiast szczęścia. Ludzie generują filmy bez umiaru
Aktualizacja: 2025-10-08T17:05:08+02:00
16:32
Polski bot pomoże Łodzi. Urzędnicy mają absurdalne oczekiwania
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:28+02:00
15:50
Szef zrobi ci szkolenie wojskowe. Rząd ma potężny plan
Aktualizacja: 2025-10-08T15:50:13+02:00
15:39
Policja ma odbieraka mafii wnuczkowej. Sprytnie się tłumaczył
Aktualizacja: 2025-10-08T15:39:40+02:00
15:11
Bezos wyśle w kosmos mnóstwo żelastwa. "Dla ratowania Ziemi"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:11:08+02:00
14:56
WhatsApp ma kapitalną nowość. Łapiesz telefon i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-08T14:56:33+02:00
14:10
Płacisz kartą, pijesz kawę za pół ceny. Ruszyła świetna promocja dla klientów Banku Pekao
Aktualizacja: 2025-10-08T14:10:51+02:00
13:59
Apple drwi z awarii Windowsa. Szkoda, że 14 miesięcy za późno
Aktualizacja: 2025-10-08T13:59:04+02:00
13:35
Poczta Polska szybciej posortuje listy. Te, na które wciąż czekacie
Aktualizacja: 2025-10-08T13:35:04+02:00
13:21
Starlink w polskich górach. Koniec z walką o zasięg na szlaku
Aktualizacja: 2025-10-08T13:21:26+02:00
12:51
Google pokazał nowe Gemini. Klika i przewija jak człowiek
Aktualizacja: 2025-10-08T12:51:43+02:00
12:05
Facebook klonuje TikToka. Wszystko fajnie, ale nie takie były plany
Aktualizacja: 2025-10-08T12:05:13+02:00
11:35
Polska zbrojeniówka ma nowego gracza. Rośnie nam pogromca dronów
Aktualizacja: 2025-10-08T11:35:23+02:00
10:31
Google rozdaje rok AI Pro za darmo. Sprawdziłam - jest haczyk
Aktualizacja: 2025-10-08T10:31:28+02:00
10:03
realme 15 Pro w edycji specjalnej. Pierwszy raz chciałem zostawić smartfon w pudełku
Aktualizacja: 2025-10-08T10:03:43+02:00
9:10
Pierwszy taki SSD w Polsce. Samsung odpowiada na pytania i rozwiewa mity
Aktualizacja: 2025-10-08T09:10:00+02:00
8:51
Tryb AI w wyszukiwarce Google już w Polsce. Koniec internetu, jaki znałeś
Aktualizacja: 2025-10-08T08:51:38+02:00
8:15
RegioJet wjeżdża z rozmachem do Polski. Na start: Pendolino w cenie InterCity
Aktualizacja: 2025-10-08T08:15:52+02:00
6:39
Producenci pokochali ekologię. Zrób zapas kabli
Aktualizacja: 2025-10-08T06:39:00+02:00
6:27
Najdłuższy projekt Microsoftu. Od 10 lat naprawiają jedną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-08T06:27:00+02:00
6:16
Przeglądarka Windows z wielką zmianą. Sama przejrzy za ciebie internet
Aktualizacja: 2025-10-08T06:16:00+02:00
20:44
Dostarczą towar w mniej niż godzinę. Haczyk: przyleci z orbity
Aktualizacja: 2025-10-07T20:44:57+02:00
20:41
Zrobili iPhone'a Air z Androidem. Kosztuje mniej niż 1000 zł
Aktualizacja: 2025-10-07T20:41:14+02:00
19:59
Orange ma dla ciebie prezent. Jeden SMS wystarczy
Aktualizacja: 2025-10-07T19:59:16+02:00
18:13
Najstarsza z najstarszych. Ma 13 mld lat i wciąż świeci
Aktualizacja: 2025-10-07T18:13:17+02:00
18:11
Startuje Allegro Days. Wybraliśmy najlepsze promocje
Aktualizacja: 2025-10-07T18:11:08+02:00
18:07
Cud przetrwania. Odczytali DNA sprzed 200 tys. lat
Aktualizacja: 2025-10-07T18:07:57+02:00
18:06
Polskie lotnisko zamyka się na 40 dni. "Terminal będzie żył przez cały ten okres"
Aktualizacja: 2025-10-07T18:06:29+02:00
17:31
Smartfony wyraźnie przyspieszą. Nawet twój komputer się schowa
Aktualizacja: 2025-10-07T17:31:21+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA