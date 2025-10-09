Wyjaśnił największą wtopę Apple'a. Nie trzymałeś źle iPhone'a

Ładowanie...

Antennagate to jedna z największych - o ile nie największa - wtopa w historii Apple'a. W 2010 roku, krótko po premierze iPhone’a 4, jego użytkownicy zauważyli, że sygnał sieci komórkowej drastycznie spada w zależności od tego, jak trzymają telefon. Wystarczyło objąć dłonią metalową ramkę urządzenia, by liczba kresek zasięgu zaczęła topnieć w oczach.



Dziś - po piętnastu latach - poznaliśmy wreszcie techniczne wyjaśnienie tej afery, która kosztowała Apple'a 175 milionów dolarów i reputację "firmy, która nie popełnia błędów".

Programista ujawnia sekret Antennagate. Apple przegrał miliony dolarów z 20 bajtami

Odkrycia dokonał programista Sam Henri Gold, który na platformie X opisał, co dokładnie poszło nie tak. Jak się okazało, winowajcą nie była ani konstrukcja anteny, ani "zły chwyt" użytkowników, jak twierdził wówczas Steve Jobs, lecz zaledwie 20 bajtów błędnego kodu programistycznego w systemie iOS. Gold porównał oryginalny firmware iPhone’a 4 (iOS 4.0) z jego pierwszą aktualizacją (4.0.1) i odnalazł różnice w module CommCenter, odpowiedzialnym za przeliczanie siły sygnału na graficzne słupki zasięgu.

- Kiedy konwertujesz siłę sygnału na kreski, system korzysta z tzw. wykresu progów. I to właśnie on był źle skonstruowany - zbyt optymistyczny - tłumaczy Gold. W praktyce oznaczało to, że iPhone zbyt chętnie pokazywał pięć kresek. Gdy rzeczywista siła sygnału spadała nieznacznie, oprogramowanie "z paniką" zrzucało wynik nawet do dwóch kresek. Wystarczyło więc lekko zasłonić metalowy pierścień anteny, by telefon "narobił w gacie", a użytkownik miał wrażenie katastrofalnego spadku zasięgu.

Tak Apple ratował Antennagate

Apple wówczas próbował ratować sytuację. Firma zorganizowała konferencję prasową, podczas której Jobs bronił konstrukcji i radził użytkownikom, by... trzymali telefon inaczej.

Później ogłoszono akcję rozdawania darmowych "bumperów" - silikonowych etui izolujących palce od anteny - co kosztowało koncern około 175 milionów dolarów. Dopiero późniejsza aktualizacja iOS 4.0.1 faktycznie rozwiązała problem, ale dopiero teraz wiadomo, że nie chodziło o sprzęt, lecz o wspomniany wykres progów.

Gold pokazał na wykresach, że po poprawce granice między poszczególnymi „kreskami” zostały spłaszczone. Nowy algorytm sprawiał, że osiągnięcie pełnych pięciu kresek było trudniejsze, ale spadek zasięgu wyglądał znacznie łagodniej. Co więcej, Apple - w geście psychologicznego PR-u - w iOS 4.0.1 zwiększył wysokość początkowych, najmniejszych słupków, by jedna lub dwie kreski zasięgu nie wyglądały tak źle.

To trochę jak z NASA i pomyleniem jednostek metrycznych z imperialnymi - tylko w wersji mobilnej

Błąd był niewielki, ale skutki olbrzymie. Przez miesiące media i konkurenci szydzili z Apple’a, a fraza "you’re holding it wrong" przeszła do historii technologii jako przykład marketingowej arogancji Apple'a.

Z dzisiejszej perspektywy "Antennagate" pozostaje symbolem tego, że nawet perfekcjonistyczny Apple potrafi się potknąć - i to o zaledwie 20 bajtów kodu. A także przypomnieniem, że czasem problem nie tkwi w sposobie, w jaki korzystamy z telefonu, tylko w tym, jak oprogramowanie interpretuje rzeczywistość.

Malwina Kuśmierek 09.10.2025 08:03

