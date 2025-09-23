#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego

iPhone 17 Air pokazuje, że Apple wyciągnął wnioski z Bendgate. Wnętrze telefonu zajmuje w większości bateria, ale właśnie dzięki temu konstrukcja jest stabilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Malwina Kuśmierek
iPhone 17 Air rozebrany na części
REKLAMA

Od sklepowej premiery iPhone'a 17 Air minęło już kilka dni, wobec czego nadeszła pora na coś, czego Steve Jobs nigdy nie aprobował: grzebanie w środku urządzenia. Rozbieranie ich na części, będące obowiązkową częścią premier iPhone'ów, tym razem daje nam wgląd nie tylko w możliwości samodzielnych napraw najcieńszego iPhone'a, ale i wszystkich trików zastosowanych przez Apple'a w konstrukcji telefonu.

REKLAMA

Bebechy iPhone'a 17 Air pokazują, że Apple nauczyło się bardzo dużo na błędach bendgate

Serwis iFixit, który od lat specjalizuje się w analizowaniu wnętrz smartfonów i laptopów, wziął na warsztat najnowszego iPhone’a 17 Air. Zgodnie z przekazem rozkręcających telefon blogerów, Apple'owi udało się zbudować urządzenie o grubości zaledwie 5,6 mm, które nie tylko nie powtarza błędów słynnego "Bendgate" z czasów iPhone’a 6, ale też zaskakuje dojrzałością technologiczną.

Najważniejszy element konstrukcji to bateria. iFixit potwierdza, że zajmuje ona ok. 2/3 wnętrza urządzenia i jest dokładnie tym samym ogniwem, które Apple umieścił w dedykowanym MagSafe Battery Pack. Co ciekawe, można je zamieniać miejscami - telefon działa poprawnie zarówno z baterią z akcesorium, jak i odwrotnie. Akumulator o pojemności 12,26 Wh odpowiada za 28 proc. masy całego telefonu, a jego metalowa obudowa zwiększa odporność na odkształcenia i ułatwia bezpieczną wymianę w razie awarii.

iPhone 17 Air wnętrze
Wnętrze iPhone'a 17 Air

Drugim kluczowym rozwiązaniem jest przeniesienie całej płyty głównej na górną część smartfona. Dzięki temu Apple ograniczył ryzyko uszkodzeń, które w przeszłości występowały w cienkich modelach - płyta główna nie jest już narażona na nadmierne naprężenia wynikające z położenia w środkowej części konstrukcji. To bateria (znacznie odporniejsza na naciski) wypełnia newralgiczny fragment obudowy.

Aby zmieścić port USB-C w tak smukłej ramce, Apple sięgnęło po nietypową metodę produkcji - obudowę gniazda wykonano z tytanu w technologii druku 3D. Według koncernu ten trik pozwolił zredukować ilość materiałów użytych do produkcji portu USB-C o 33 proc. Choć iFixit zaznacza, że to wciąż moduł delikatny i wrażliwy na wilgoć, pozostaje on możliwy do wymiany.

Rama urządzenia również bazuje na tytanie, co zwiększa odporność całości. W testach "na sucho" - bez podzespołów wewnątrz - blogerom iFixit udało się wygiąć i połamać ramkę oraz kilka innych elementów iPhone'a 17 Air. Jednak jak podkreśla iFixit, to samo było niemożliwe we w pełni złożonym iPhonie

Cieńsza konstrukcja nie oznaczała skomplikowanego "tetrisowego" układania komponentów. Wręcz przeciwnie - iFixit zauważa, że brak warstwowych rozwiązań sprawia, iż do większości elementów, takich jak bateria, ekran czy port USB-C, można dostać się szybciej niż w innych modelach. To jeden z powodów, dla których iPhone 17 Air otrzymał 7/10 punktów w rankingu naprawialności, co zaskoczyło samych pracowników iFixit.

TAK SMUKŁEGO JABŁKA JESZCZE NIE BYŁO. SKUSISZ SIĘ?
Komputronik
iPhone Air 256GB Biały Obłok
Komputronik

Apple nauczył się na błędach

iPhone 6 przeszedł do historii z powodu zbyt cienkiej, podatnej na wyginanie konstrukcji. Dziewięć lat później Apple pokazuje, że potrafi stworzyć urządzenie równie smukłe, ale jednocześnie solidne i - jak na realia branży - całkiem przyjazne w naprawach. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że te pierwsze wrażenia będą miały odzwierciedlenie w długoterminowym użytkowaniu iPhone'a 17 Air i jedyny problem, jaki po premierze będą mieli inżynierowie Apple'a to wyjaśnienie obecnie trwającego skandalu Scratchgate.

REKLAMA

Więcej na temat iPhone'a Air:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
23.09.2025 08:14
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
6:41
Marnujemy 575 mln godzin na banery o ciasteczkach. UE wreszcie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-09-23T06:41:00+02:00
6:31
Skała wielkości wieżowca mierzy prosto w Księżyc. NASA: wysadzimy ją
Aktualizacja: 2025-09-23T06:31:00+02:00
6:21
Gwiazda pożera planetę jak przekąskę. 200 ton na sekundę
Aktualizacja: 2025-09-23T06:21:00+02:00
6:11
Chcą zamienić Księżyc w kopalnię. Pierwszy kontrakt podpisany
Aktualizacja: 2025-09-23T06:11:00+02:00
21:31
Nie tylko Wiedźmin. Te klasyki cRPG zmieniły cały gatunek, a nawet całą Polskę
Aktualizacja: 2025-09-22T21:31:13+02:00
21:06
Microsoft przywraca kultową funkcję. Najładniejszy bajer znów na Windowsie
Aktualizacja: 2025-09-22T21:06:21+02:00
20:27
Algorytm TikToka idzie w leasing. To najdziwniejsza z umów ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-09-22T20:27:15+02:00
19:34
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać
Aktualizacja: 2025-09-22T19:34:05+02:00
19:02
Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat
Aktualizacja: 2025-09-22T19:02:27+02:00
18:19
Czemu automatyczna kosiarka napędzana AI (nie) wpadnie do basenu - eksperci odpowiadają
Aktualizacja: 2025-09-22T18:19:41+02:00
17:37
Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia
Aktualizacja: 2025-09-22T17:37:15+02:00
17:05
Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska
Aktualizacja: 2025-09-22T17:05:38+02:00
16:41
Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T16:41:02+02:00
16:06
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami
Aktualizacja: 2025-09-22T16:06:37+02:00
15:29
Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową
Aktualizacja: 2025-09-22T15:29:27+02:00
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
10:15
Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować
Aktualizacja: 2025-09-22T10:15:00+02:00
9:56
Tajemniczy test rakiety do przenoszenia broni jądrowej. Na niebie dziwny znak
Aktualizacja: 2025-09-22T09:56:25+02:00
9:06
"Wojsko czeka, wzywa z daleka"? Polacy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej
Aktualizacja: 2025-09-22T09:06:04+02:00
8:15
Kupiłem kamerę mniejszą niż AirPodsy. Ale jestem chudszy o 2 tys. zł
Aktualizacja: 2025-09-22T08:15:00+02:00
7:55
Kraków-Balice będą gigantycznym lotniskiem. 19 mln pasażerów rocznie
Aktualizacja: 2025-09-22T07:55:37+02:00
6:45
Nowy interfejs daje moc telepatii. Nie musisz mówić - wystarczy pomyśleć
Aktualizacja: 2025-09-22T06:45:00+02:00
6:30
Symulacje Wszechświata na zwykłym laptopie. Nowy emulator daje nieprawdopodobne możliwości każdemu
Aktualizacja: 2025-09-22T06:30:00+02:00
6:15
Co się dzieje, gdy AI wierzy w twoje urojenia? To coraz groźniejszy fenomen
Aktualizacja: 2025-09-22T06:15:00+02:00
6:00
Znamy już 6 tys. planet poza Układem Słonecznym. A to dopiero początek początku
Aktualizacja: 2025-09-22T06:00:00+02:00
16:50
Czy to początek końca miast? Łączą się w gigantyczne twory 
Aktualizacja: 2025-09-21T16:50:00+02:00
16:40
Jest nowy największy na świecie samolot transportowy. NATO zachwycone
Aktualizacja: 2025-09-21T16:40:00+02:00
16:30
Wizją naszego świata wciąż rządzą memy. Zobaczyłem na własne oczy
Aktualizacja: 2025-09-21T16:30:00+02:00
16:20
Strzela laserami i wkrótce trafi na front. Broń przyszłości z Izraela
Aktualizacja: 2025-09-21T16:20:00+02:00
16:10
Przelot przez żłobek gwiazd w naszej galaktyce. Niezwykły film
Aktualizacja: 2025-09-21T16:10:00+02:00
16:00
Tusk z powerbankiem w ręku obiecuje tani prąd. A chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-21T16:00:00+02:00
7:58
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-09-21T07:58:00+02:00
7:41
Jaką konsolę przenośną wybrać? Kompleksowy przewodnik po handheldach 2025
Aktualizacja: 2025-09-21T07:41:00+02:00
7:31
Mózg i algorytm mają więcej wspólnego, niż sądziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-21T07:31:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA