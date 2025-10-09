REKLAMA
One UI 8.5 szybciej niż myślisz. Już zacieram ręce

Pierwsza wersja systemu One UI 8.5 zostanie wydana jeszcze w tym roku. Będzie do pobrania wcześniej, niż się spodziewano. Dzięki tej aktualizacji użytkownicy Samsungówznacząco ulepszą swoje urządzenia.

Albert Żurek

Samsung pracuje już nad kolejną dużą aktualizacją oprogramowania: One UI 8.5. System znacząco ulepszy obecne wydanie - One UI 8. Zdecydowanie warto czekać, szczególnie że termin jest już bliski.

One UI 8.5 wcześniej niż się tego spodziewaliśmy. Zmiany będą zauważalne

Obecnie Samsung prowadzi program wdrażania One UI 8. Już wiele popularnych smartfonów Galaxy otrzymało aktualizację do najnowszego wydania nakładki systemowej bazującej na Androidzie 16. Wszystko zaczęło się od serii Galaxy S25, dla której aktualizację udostępniono w połowie września. Ostatnio uaktualnienie dostały nawet starsze modele takie jak Galaxy S22.

Dlaczego o tym mówię? Użytkownicy urządzeń z rodziny S25 niebawem będą mogli zainstalować One UI 8.5. Serwis SamMobile uważa, że program testów oprogramowania rozpocznie się w ostatnim tygodniu listopada 2025 r. Ci, którzy zainstalowali One UI 8 jako pierwsi, nowe oprogramowanie będą mogli wypróbować po nieco ponad dwóch miesiącach.

Oczywiście o ile są odpowiednio odważni - nie będzie to jeszcze oficjalna premiera One UI 8.5, a jedynie publiczna wersja beta nakładki systemowej. Samsung rzadko organizuje jednak programy dla pomniejszych uaktualnień niebędących głównymi wersjami systemu, jednak tym razem będzie inaczej. One UI 8.5 będzie bowiem znacznie większą aktualizacją niż One UI 8, które w rzeczywistości wprowadziła niewiele zmian, oraz nowego Androida 16.

Już wcześniejsze wycieki środkowego wydania nakładki ujawniły, że Samsung chce postawić głównie na zmiany wizualne. Największą nowością będzie ulepszony ekran centrum sterowania - panel wysuwany od góry, w którym włączamy WiFi, Bluetooth, dane komórkowe czy ściemniamy ekran. Ta funkcja będzie oferowała większą możliwość personalizacji w porównaniu z obecnym One UI 8.

System ma otrzymać także ikony 3D dla aplikacji systemowych. Domyślne aplikacje zyskają zmiany w stylistyce, a poszczególne elementy interfejsu także zyskają wizualne odświeżenie. Samsung wraz One UI 8.5 powinien ulepszyć również funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI - jedna z nich ma chronić przed fałszywymi połączeniami.

Które smartfony otrzymają One UI 8.5?

Prawdopodobnie wszystkie, które zostały zaktualizowane do One UI 8 i Androida 16. Dla niektórych urządzeń - np. serii Galaxy S22 będzie to jednak ostatnie takie duże uaktualnienie. Sztandarowe urządzenia wydane na początku 2022 r. więcej aktualizacji Androida już nie dostaną.

Nie wiemy jednak, które urządzenia będą kwalifikować się do programu testów One UI 8.5 - osobiście zakładam, że będą to serie S25 i S24. Nie jest jasne, czy wczesne wersje nakładki będą dostępne w Polsce, choć jest taka szansa. W przypadku One UI 7 i 8 Polska była jednym z nielicznych krajów na świecie, która mogła skorzystać z programu. Tym razem nie powinno być inaczej. 

Kiedy natomiast oficjalna, finalna wersja One UI 8.5? Pierwszymi smartfonami, które mają działać pod kontrolą tego systemu będzie seria S26.

Albert Żurek
09.10.2025 17:29
