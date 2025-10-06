#B69AFF
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść

Więcej takich uaktualnień już nie będzie. Jeszcze kilka miesięcy i smartfony zostaną zapomniane. Seria Samsung Galaxy S22 właśnie otrzymała swoją ostatnią aktualizację Androida.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S22 ostatni Android
Tym uaktualnieniem jest system Android 16. Producent wprowadza go na coraz większą liczbę starszych modeli (zaczynał od serii Galaxy S25). Dla smartfonów z rodziny Galaxy S22 jest to ważne uaktualnienie - już zawsze będą działać na tym systemie.

Samsung Galaxy S22 z ostatnią aktualizacją Androida. One UI 8 i Android 16 

Seria Samsung Galaxy S22 obejmuje trzy modele: podstawy S22, pośredni S22+ oraz najbardziej zaawansowany S22 Ultra, które miały swoją premierę na początku 2022 r. Wszystkie urządzenia od wyciągnięcia z pudełka działały pod kontrolą Androida 12 oraz nakładki One UI 4. Samsung właśnie udostępnił dla nich aktualizację do Androida 16 i One UI 8.

Użytkownicy z Polski mogą pobierać już uaktualnienie na swoje smartfony - paczka plików wymagana do instalacji nowej wersji zajmuje ok. 3 GB i poza najnowszym systemem wprowadza też poprawki bezpieczeństwa z września.

Problemem jest to, że smartfony Samsunga wydawane w tym czasie nie mogły pochwalić się tak długim wsparciem, jak dzisiejsze modele (Galaxy S24 i S25 oferują aż 7-letnie wsparcie aktualizacjami). W przypadku rodziny S22 Samsung gwarantował cztery duże aktualizacje Androida i nakładki One UI oraz pięć lat uaktualnień bezpieczeństwa.

Oznacza to, że Android 16 jest ostatnim systemem, który otrzyma seria Galaxy S22.

Nie oznacza to jednak, że Samsung całkowicie kończy aktualizacje dla modeli wydanych niemal cztery lata temu. Na początku 2026 r. smartfony powinny otrzymać kolejną wersję nakładki systemowej - One UI 8.5, która ma wprowadzić niemałe zmiany. Powinniśmy oczekiwać, że będzie to ostatnia większa zmiana interfejsu dla tych modeli. 

W przyszłym roku, gdy wyjdzie One UI 9 z Androidem 17, seria Galaxy S22 zostanie pominięta. Na szczęście urządzenia powinny otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa aż do początku 2027 r. Smartfony takie jak Galaxy S22 Ultra mają obiecane pięcioletni program wsparcia poprawkami bezpieczeństwa.

Koniec wsparcia oznacza brak nowych funkcji. Ale czy to oznacza, że już teraz muszę zmienić smartfon?

Rodzina Galaxy S22 również powinna otrzymać uaktualnienie do One UI 8.5, gdy tylko nowa wersja zostanie wydana. Mówi się, że kolejna wersja nakładki systemowej Samsunga będzie mieć swoją premierę wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S26 w styczniu 2026 r. Oznacza to, że seria S22 jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy będzie otrzymywać pomniejsze aktualizacje.

Gdy smartfony przestaną być uaktualniane, przestaną otrzymywać nowe funkcje. Na szczęście nie przestaną tak po prostu działać - będą działać dalej, ale bez nowych opcji.

Obecne telefony Samsunga z serii Galaxy S25 oferują 7-letnie wsparcie aktualizacjami (Androida, One UI, bezpieczeństwa). Ponieważ już otrzymały pierwsze uaktualnienie, w przyszłości dostaną jeszcze sześć kolejnych wersji Androida (aż do Androida 22).

Jeśli szukacie urządzenia na lata, Galaxy S25 jest obecnie najlepszym wyborem. Tańsze Galaxy, takie jak A56 oraz A36, również mogą pochwalić się długim wsparciem - aż sześcioma aktualizacjami Androida. 

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

06.10.2025 17:42
