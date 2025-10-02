Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna

Ładowanie...

Smartwatche oprócz danych podczas aktywności fizycznej potrafią także gromadzić dane dotyczące snu. Wystarczy mieć zegarek na nadgarstku w czasie snu, a po przebudzeniu można przeczytać różnego rodzaju informacje dotyczących faz snu, temperatury skóry podczas snu czy tego jak często przewracałeś się z boku na bok.



Samsung nie jest tu wyjątkiem i od kilku już lat jego Galaxy Watch oferuje możliwości śledzenia snu w aplikacji Samsung Health. W 2023 r. do aplikacji trafił także Wynik Snu, czyli analiza wszystkich danych zebranych podczas snu i przedstawienie ich w formie wyniku w przedziale od 0 (przedawkowałeś kofeinę, nie spałeś i masz wszystkie możliwe zaburzenia) do 100 (śpisz jak dziecko). Sęk w tym, że ostatnio Wynik Snu się popsuł i wszyscy śpimy jak dzieci.

REKLAMA

Samsung podniósł moją jakość snu tym jednym trikiem

Na forum serwisu Reddit poświęconego zegarkom Galaxy Watch spora grupa użytkowników zgłosiła, że od kilku dni z rzędu otrzymują wynik snu 99, czyli niemalże idealny. Podobnie prezentują się wszystkie czynniki związane ze snem - pokazują one najwyższą możliwą wartość ("Świetnie"). Zgodnie z deklaracjami wszystkich osób dotkniętych problemem (albo pobłogosławionych świetnym snem), dotychczas mieli sen jedynie bardzo dobry, czyli w okolicach 80-90 punktów. Dla nich 99 kilka dni z rzędu to anomalia.

Normalnie przeszłabym obok całej sytuacji obojętnie i machnęła ręką gdyby nie fakt, że mój własny wynik snu w ciągu ostatnich kilku dni nagle również skoczył do 99 z wynikiem "Świetnie" w każdej kategorii. Tak jakbym z dnia na dzień zaczęła spać snem sprawiedliwego.

Według Samsung Health mój sen jest wzorowy

Co wiem, że jest niemożliwe, biorąc pod uwagę mój styl życia, obecny natłok obowiązków oraz problemy z zasypianiem i wierceniem się w czasie snu. Nie twierdzę, że wynik 99 jako taki jest niemożliwy - ale znam siebie, znam swoje wzorce snu, i awykonalnym jest bym półżywa, w środku tygodnia, wyrobiła idealny sen trzy dni z rzędu. Co z resztą potwierdzają same pomiary, które nie odstają od normy - odstaje jedynie ich ocena przez Samsung Health.

Tak więc wraz z użytkownikami serwisu Reddit całkowicie wierzę w teorię, że coś się stało z aplikacją Samsung Health. Najprawdopodobniej ktoś namieszał przy algorytmie interpretującym dane pozyskane przez zegarek i liczącym Wynik Snu. Co konkretnie się stało, raczej się nie dowiemy, ale prawdopodobnie to kwestia dni, zanim koreański gigant zareaguje i aplikacja powróci do wyświetlania normalnych Wyników.

Póki co wszyscy, którzy mają problemy ze snem, mogą przynajmniej przez kilka dni nacieszyć się krótką chwilą wesołych buziek informujących, że wszystko jest w porządku. Albo przez kilka dni będą zirytowani, że ich mozolny sen kończy się kłamliwym 99 podczas gdy zasługiwał na jedynie 92.

A po drzemce czytamy wiadomości o Samsungu:

REKLAMA

Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 02.10.2025 16:36

Ładowanie...