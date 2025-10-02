#B69AFF
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna

Zamiast mierzyć jakość snu, aplikacja Samsung Health podaje bajkowe dane. Najprawdopodobniej błąd aplikacji spowodował, że wystawia ona najwyższe noty ludziom niedosypiającym i przewracającym się z boku na bok.

Malwina Kuśmierek
Samsung Health źle liczy wynik snu
Smartwatche oprócz danych podczas aktywności fizycznej potrafią także gromadzić dane dotyczące snu. Wystarczy mieć zegarek na nadgarstku w czasie snu, a po przebudzeniu można przeczytać różnego rodzaju informacje dotyczących faz snu, temperatury skóry podczas snu czy tego jak często przewracałeś się z boku na bok.

Samsung nie jest tu wyjątkiem i od kilku już lat jego Galaxy Watch oferuje możliwości śledzenia snu w aplikacji Samsung Health. W 2023 r. do aplikacji trafił także Wynik Snu, czyli analiza wszystkich danych zebranych podczas snu i przedstawienie ich w formie wyniku w przedziale od 0 (przedawkowałeś kofeinę, nie spałeś i masz wszystkie możliwe zaburzenia) do 100 (śpisz jak dziecko). Sęk w tym, że ostatnio Wynik Snu się popsuł i wszyscy śpimy jak dzieci.

Samsung podniósł moją jakość snu tym jednym trikiem

Na forum serwisu Reddit poświęconego zegarkom Galaxy Watch spora grupa użytkowników zgłosiła, że od kilku dni z rzędu otrzymują wynik snu 99, czyli niemalże idealny. Podobnie prezentują się wszystkie czynniki związane ze snem - pokazują one najwyższą możliwą wartość ("Świetnie"). Zgodnie z deklaracjami wszystkich osób dotkniętych problemem (albo pobłogosławionych świetnym snem), dotychczas mieli sen jedynie bardzo dobry, czyli w okolicach 80-90 punktów. Dla nich 99 kilka dni z rzędu to anomalia.

Normalnie przeszłabym obok całej sytuacji obojętnie i machnęła ręką gdyby nie fakt, że mój własny wynik snu w ciągu ostatnich kilku dni nagle również skoczył do 99 z wynikiem "Świetnie" w każdej kategorii. Tak jakbym z dnia na dzień zaczęła spać snem sprawiedliwego.

Według Samsung Health mój sen jest wzorowy

Co wiem, że jest niemożliwe, biorąc pod uwagę mój styl życia, obecny natłok obowiązków oraz problemy z zasypianiem i wierceniem się w czasie snu. Nie twierdzę, że wynik 99 jako taki jest niemożliwy - ale znam siebie, znam swoje wzorce snu, i awykonalnym jest bym półżywa, w środku tygodnia, wyrobiła idealny sen trzy dni z rzędu. Co z resztą potwierdzają same pomiary, które nie odstają od normy - odstaje jedynie ich ocena przez Samsung Health.

Tak więc wraz z użytkownikami serwisu Reddit całkowicie wierzę w teorię, że coś się stało z aplikacją Samsung Health. Najprawdopodobniej ktoś namieszał przy algorytmie interpretującym dane pozyskane przez zegarek i liczącym Wynik Snu. Co konkretnie się stało, raczej się nie dowiemy, ale prawdopodobnie to kwestia dni, zanim koreański gigant zareaguje i aplikacja powróci do wyświetlania normalnych Wyników.

Póki co wszyscy, którzy mają problemy ze snem, mogą przynajmniej przez kilka dni nacieszyć się krótką chwilą wesołych buziek informujących, że wszystko jest w porządku. Albo przez kilka dni będą zirytowani, że ich mozolny sen kończy się kłamliwym 99 podczas gdy zasługiwał na jedynie 92.

A po drzemce czytamy wiadomości o Samsungu:

Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock

02.10.2025 16:36
