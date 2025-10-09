Wizz Air odpala loty do Zakopanego. Tylko że... nie do końca

Ładowanie...

Pierwsze loty już w Boże Narodzenie - 25 grudnia. Samoloty mają latać dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele. To jednak nie do końca ułatwi dostanie się z Gdańska do Zakopanego. Nazwa linii jest wyjątkowo myląca - nie jest to nawet lot krajowy, a międzynarodowy.

Loty z Gdańska do Zakopanego wcale nie prowadzą do Zakopanego. Tylko na Słowację

O nowym połączeniu realizowanym przez taniego przewoźnika poinformował serwis Fly4Free. W praktyce nie jest to bowiem lot z Gdańska do niepisanej stolicy Tatr (nie mylić ze stolicą Podhala, którą jest Nowy Targ), tylko lot na Słowację. Dokładniej do miasta Poprad, które jest oddalone ok. 40 km od przejścia granicznego w miejscowości Jurgów.

Gdyby linia nazwała to połączenie - Poprad-Gdańsk - nie byłoby problemu. Postawiono jednak na nazwę Poprad-Zakopane-Tatry, sugerując, że dzięki niej można w niezwykle łatwy sposób dostać się do Zakopanego. W praktyce od miasta Poprad do Zakopanego jest ok. 70 km.

Jest to zatem międzynarodowy lot - mimo wszystko przekraczamy granicę, a nie pozostajemy na terenie Polski tak jak przy połączeniach Kraków > Gdańsk. Poprad leży bliżej Zakopanego niż Kraków - zaledwie 70 km zamiast 112. Dojazd autobusem zajmuje około dwóch godzin, czyli godzinę krócej niż z lotniska w Krakowie.

Lot z Gdańska do Popradu ok. 80 min, więc podobnie jak dostanie się z Gdańska do Krakowa. Wizz Air nie oferuje takiego połączenia - z tanich linii lotniczych zapewnia go np. Ryanair. Ceny biletów na następny rok zaczynają się od 89 zł, natomiast w grudniu (25 i 28) wynoszą ok. 160 - 180 zł.

Dodam również, że w grudniu 2025 r. wystartuje nowe połączenie PKP Intercity Gdańsk - Zakopane pociągami Pendolino - tu jednak musimy liczyć się z ok. 7 godzinami jazdy. Pytanie, na jakie ceny będzie można liczyć. Mimo wszystko połączenie lotnicze Gdańsk - Poprad ma szansę na sukces, szczególnie z nazwą Zakopane w swojej ofercie.

Obrazek główny: Michael715 / Shutterstock

Albert Żurek 09.10.2025 15:56

