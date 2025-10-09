REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Wizz Air odpala loty do Zakopanego. Tylko że... nie do końca

Wizz Air chwali się nowym połączeniem z Gdańska do Zakopanego. Problem w tym, że zimowa stolica Polski nie ma nawet lotniska. O co więc chodzi?

Albert Żurek
Wizz Air odpala loty do Zakopanego. Tylko że... nie do końca
REKLAMA

Pierwsze loty już w Boże Narodzenie - 25 grudnia. Samoloty mają latać dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele. To jednak nie do końca ułatwi dostanie się z Gdańska do Zakopanego. Nazwa linii jest wyjątkowo myląca - nie jest to nawet lot krajowy, a międzynarodowy.

REKLAMA

Loty z Gdańska do Zakopanego wcale nie prowadzą do Zakopanego. Tylko na Słowację

O nowym połączeniu realizowanym przez taniego przewoźnika poinformował serwis Fly4Free. W praktyce nie jest to bowiem lot z Gdańska do niepisanej stolicy Tatr (nie mylić ze stolicą Podhala, którą jest Nowy Targ), tylko lot na Słowację. Dokładniej do miasta Poprad, które jest oddalone ok. 40 km od przejścia granicznego w miejscowości Jurgów.

Gdyby linia nazwała to połączenie - Poprad-Gdańsk - nie byłoby problemu. Postawiono jednak na nazwę Poprad-Zakopane-Tatry, sugerując, że dzięki niej można w niezwykle łatwy sposób dostać się do Zakopanego. W praktyce od miasta Poprad do Zakopanego jest ok. 70 km.

Jest to zatem międzynarodowy lot - mimo wszystko przekraczamy granicę, a nie pozostajemy na terenie Polski tak jak przy połączeniach Kraków > Gdańsk. Poprad leży bliżej Zakopanego niż Kraków - zaledwie 70 km zamiast 112. Dojazd autobusem zajmuje około dwóch godzin, czyli godzinę krócej niż z lotniska w Krakowie.

Lot z Gdańska do Popradu ok. 80 min, więc podobnie jak dostanie się z Gdańska do Krakowa. Wizz Air nie oferuje takiego połączenia - z tanich linii lotniczych zapewnia go np. Ryanair. Ceny biletów na następny rok zaczynają się od 89 zł, natomiast w grudniu (25 i 28) wynoszą ok. 160 - 180 zł. 

Dodam również, że w grudniu 2025 r. wystartuje nowe połączenie PKP Intercity Gdańsk - Zakopane pociągami Pendolino - tu jednak musimy liczyć się z ok. 7 godzinami jazdy. Pytanie, na jakie ceny będzie można liczyć. Mimo wszystko połączenie lotnicze Gdańsk - Poprad ma szansę na sukces, szczególnie z nazwą Zakopane w swojej ofercie.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Michael715 / Shutterstock

REKLAMA
Albert Żurek
09.10.2025 15:56
Tagi: linie lotniczeWizz Air
Najnowsze
15:56
Wizz Air odpala lot do Zakopanego. Tylko że... nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-09T15:56:16+02:00
14:59
ChatGPT i Netflix żrą więcej prądu niż całe miasta. Spytałem ekspertów: co dalej?
Aktualizacja: 2025-10-09T14:59:42+02:00
13:48
Nowa usługa Allegro. Pozbędziesz się elektrośmieci i jeszcze na tym zarobisz
Aktualizacja: 2025-10-09T13:48:58+02:00
12:56
Dlaczego warto kupić tablet? Spójrz na HUAWEI MatePad 12 X 2025 i więcej o nic nie pytaj
Aktualizacja: 2025-10-09T12:56:27+02:00
12:25
Chiny blokują surowce. Ten potężny cios odczujemy wszyscy
Aktualizacja: 2025-10-09T12:25:08+02:00
11:32
Bierzesz wózek, a tam czegoś brakuje. Drobniaki nie będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-10-09T11:32:00+02:00
10:58
Bezos uderzy Muska w czuły punkt. Nowy etap wojny miliarderów o orbitę
Aktualizacja: 2025-10-09T10:58:43+02:00
10:34
Kury mają potężnego obrońcę. Rolnicy chwycili za lasery
Aktualizacja: 2025-10-09T10:34:55+02:00
9:38
Kazali uczyć się ChataGPT, by nie stracił pracy. Kłamali
Aktualizacja: 2025-10-09T09:38:23+02:00
8:03
Wyjaśnił największą wtopę Apple'a. Nie trzymałeś źle iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-09T08:03:32+02:00
7:39
20 października nie pojedziesz pociągiem. Ja też nie, choć chciałbym
Aktualizacja: 2025-10-09T07:39:47+02:00
7:16
iPhone Fold będzie premium. Wrócą dobre materiały i płacz portfela
Aktualizacja: 2025-10-09T07:16:05+02:00
6:15
Chiny chcą posprzątać kosmos. Świat mówi: "To broń"
Aktualizacja: 2025-10-09T06:15:00+02:00
6:12
Monstrum do przenoszenia wojska. Ma przestraszyć Pentagon
Aktualizacja: 2025-10-09T06:12:00+02:00
6:07
Nowe polskie drony dla wojska. Za tę cenę nic tylko brać
Aktualizacja: 2025-10-09T06:07:00+02:00
6:04
Obcy obiekt sfotografowany z Marsa. Ma kilka tysięcy kilometrów
Aktualizacja: 2025-10-09T06:04:00+02:00
6:00
Dwumilionowe Katowice byłyby potęgą. Chcą jednego miasta zamiast kilkudziesięciu
Aktualizacja: 2025-10-09T06:00:00+02:00
21:24
Wyciekł Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten piękny kolor gdzieś widziałem
Aktualizacja: 2025-10-08T21:24:05+02:00
20:30
Google zmusi do korzystania z bota. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-08T20:30:49+02:00
20:03
e-Doręczenia ogromnym sukcesem. A tyle było hejtu i narzekań
Aktualizacja: 2025-10-08T20:03:42+02:00
19:56
Złapano grupę złodziei telefonów. Wsypał ich iPhone
Aktualizacja: 2025-10-08T19:56:02+02:00
18:57
Brutalne narodziny Księżyca. Skała zdradza przeszłość satelity
Aktualizacja: 2025-10-08T18:57:01+02:00
18:16
Polska stacja LNG zhakowana. Włączył się krytyczny alarm
Aktualizacja: 2025-10-08T18:16:36+02:00
18:01
Xbox Game Pass droższy nie dla wszystkich. Microsoft się zlitował
Aktualizacja: 2025-10-08T18:01:02+02:00
17:49
Twój telefon sam odrzuci połączenia. Bat na oszustów
Aktualizacja: 2025-10-08T17:49:28+02:00
17:30
Wojsko ostrzega przed WhatsAppem. Mówi, czego się wystrzegać
Aktualizacja: 2025-10-08T17:30:09+02:00
17:05
W OpenAI smutek zamiast szczęścia. Ludzie generują filmy bez umiaru
Aktualizacja: 2025-10-08T17:05:08+02:00
16:32
Polski bot pomoże Łodzi. Urzędnicy mają absurdalne oczekiwania
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:28+02:00
15:50
Szef zrobi ci szkolenie wojskowe. Rząd ma potężny plan
Aktualizacja: 2025-10-08T15:50:13+02:00
15:39
Policja ma odbieraka mafii wnuczkowej. Sprytnie się tłumaczył
Aktualizacja: 2025-10-08T15:39:40+02:00
15:11
Bezos wyśle w kosmos mnóstwo żelastwa. "Dla ratowania Ziemi"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:11:08+02:00
14:56
WhatsApp ma kapitalną nowość. Łapiesz telefon i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-08T14:56:33+02:00
14:10
Płacisz kartą, pijesz kawę za pół ceny. Ruszyła świetna promocja dla klientów Banku Pekao
Aktualizacja: 2025-10-08T14:10:51+02:00
13:59
Apple drwi z awarii Windowsa. Szkoda, że 14 miesięcy za późno
Aktualizacja: 2025-10-08T13:59:04+02:00
13:35
Poczta Polska szybciej posortuje listy. Te, na które wciąż czekacie
Aktualizacja: 2025-10-08T13:35:04+02:00
13:21
Starlink w polskich górach. Koniec z walką o zasięg na szlaku
Aktualizacja: 2025-10-08T13:21:26+02:00
12:51
Google pokazał nowe Gemini. Klika i przewija jak człowiek
Aktualizacja: 2025-10-08T12:51:43+02:00
12:05
Facebook klonuje TikToka. Wszystko fajnie, ale nie takie były plany
Aktualizacja: 2025-10-08T12:05:13+02:00
11:35
Polska zbrojeniówka ma nowego gracza. Rośnie nam pogromca dronów
Aktualizacja: 2025-10-08T11:35:23+02:00
10:31
Google rozdaje rok AI Pro za darmo. Sprawdziłam - jest haczyk
Aktualizacja: 2025-10-08T10:31:28+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA