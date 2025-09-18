#B69AFF
Pojedziesz Pendolino do Zakopanego za grosze. Wjechała potężna promocja na start

PKP Intercity kusi podróżnych połączeniem Pendolino do Zakopanego, oferując bilety na inauguracyjny kurs za 1 zł. Sprawdziłem, czy to realna alternatywa dla zakorkowanej Zakopianki i czy luksusowy pociąg faktycznie rozwiązuje problemy z dojazdem w Tatry.

Oliwier Nytko
Pendolino do Zakopanego za 1 zł. Czy porzucisz auto dla EIP?
Podróż z Krakowa do Zakopanego to dla wielu synonim drogowej udręki. Każdy, kto choć raz próbował pokonać tę trasę w szczycie sezonu, weekend czy nawet zwykłe piątkowe popołudnie, wie, o czym mowa. Sznur samochodów ciągnący się kilometrami, nerwowe spoglądanie na zegarek i poczucie bezsilności, gdy nawigacja co chwilę dodaje kolejne minuty do szacowanego czasu przyjazdu. Próba ominięcia korków poprzez wyjazd o świcie lub w środku nocy bywa skuteczna, ale wymaga poświęceń i nie zawsze gwarantuje sukces.

Alternatywą od lat pozostaje kolej. Ta jednak, do niedawna, również nie stanowiła idealnego rozwiązania. Długi czas przejazdu, spowodowany często archaiczną infrastrukturą i koniecznością przepuszczania innych składów, skutecznie zniechęcał wielu podróżnych.

Pociąg wlókł się przez malownicze tereny, ale perspektywa spędzenia w nim kilku godzin, gdy autem (teoretycznie) można było dojechać o połowę krócej, nie napawała optymizmem. Obie opcje, samochód i pociąg, miały swoje fundamentalne wady, stawiając podróżnych w sytuacji wyboru mniejszego zła.

Właśnie w tę lukę próbuje wstrzelić się PKP Intercity, zapowiadając uruchomienie połączeń Express InterCity Premium, obsługiwanych przez składy Pendolino. Na inaugurację przygotowano specjalną promocję, która ma zachęcić do przetestowania nowej jakości podróży pod Tatry.

Pendolino do Zakopanego za złotówkę – co trzeba wiedzieć?

PKP Intercity przygotowało wyjątkową ofertę na inauguracyjny przejazd pociągu Pendolino do Zakopanego i Nowego Targu, który odbędzie się 18 października 2025 r. Tego dnia pasażerowie będą mogli kupić bilety na przejazd w drugiej klasie za symboliczną złotówkę. Promocja jest dostępna dla wszystkich, bez względu na wiek. Co więcej, osoby uprawnione do ulg ustawowych (np. studenci, uczniowie) mogą je połączyć z promocją, co oznacza, że ich bilet będzie jeszcze tańszy. W trakcie kontroli wystarczy okazać ważny bilet i dokument poświadczający prawo do zniżki.

fot. PKP Intercity

Promocyjna cena 1 zł obowiązuje wyłącznie na bezpośrednie połączenia pociągami EIP w dniu 18 października. Oferta dotyczy przejazdów na trasach z Warszawy (stacje Wschodnia, Centralna, Zachodnia) do Zakopanego lub Nowego Targu oraz z Krakowa Głównego do Zakopanego lub Nowego Targu. Promocja działa również w drugą stronę, czyli na kursy powrotne z Zakopanego i Nowego Targu do Krakowa i Warszawy.

Ważne jest, że każdy bilet promocyjny jest wydawany wraz z obowiązkową rezerwacją miejsca siedzącego. Sprzedaż biletów ma ruszyć 18 września 2025 r. i biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty, można spodziewać się ogromnego zainteresowania.

Jak wygląda przejazd z Warszawy do Zakopanego?

Wiem dokładnie, jak wygląda trasa nowego pociągu: EIP wyruszy z Warszawy Wschodniej o 7:29 (7:40 z Centralnej). Do Krakowa Głównego przyjedzie o 10:12, by po trzech minutach postoju ruszyć w dalszą drogę. W Nowym Targu zamelduje się o 11:58, a na stację końcową w Zakopanem dotrze o 12:14.

W drogę powrotną pociąg wyruszy o 15:50, z Krakowa odjedzie o 17:52, a w Warszawie będzie około 20:20.

Zapowiedziano również, że od 14 grudnia 2025 roku połączenie Pendolino na tej trasie wejdzie na stałe do rozkładu jazdy. Codziennie będzie kursować z Gdyni Głównej do Zakopanego i z powrotem. Czas przejazdu z Gdyni do stolicy Tatr wyniesie około 7,5 godziny, co pokazuje potencjał nowej oferty na dłuższych dystansach.

Szybko, ale czy wystarczająco?

Czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego, wynoszący prawie dwie godziny (od 10:15 do 12:14), to bez wątpienia dobry krok w stosunku do tego, co kolej oferowała na tej trasie jeszcze kilka lat temu. Jednak nazywanie tego rewolucją byłoby przesadą.

Pendolino to pociąg zdolny rozwijać znacznie wyższe prędkości, ale na krętej i górzystej trasie do Zakopanego jego potencjał nie zostanie w pełni wykorzystany. Jest to więc rozwiązanie szybsze i z pewnością bardziej komfortowe, ale nie jest to superszybka kolej, która skraca podróż do symbolicznej godziny.

Promocja za 1 zł to świetny chwyt marketingowy, który z pewnością przyciągnie tłumy (i czytasz to, więc widać że jest wzięcie). Trzeba jednak spojrzeć szerzej – na regularne ceny biletów EIP. Te do najtańszych nie należą. Dla czteroosobowej rodziny koszt podróży pociągiem premium w obie strony może okazać się znacznie wyższy niż przejazd samochodem, nawet uwzględniając wysokie ceny paliwa i opłaty za autostradę. Wyjazd autem o 9 czy nawet 11 rano, choć wymagający, wciąż może być bardziej opłacalną i szybszą opcją.

Ostatecznie liczy się całościowa wygoda. Podróż pociągiem eliminuje stres związany z korkami i szukaniem miejsca parkingowego. Z drugiej strony, wymaga dotarcia na dworzec, a po przyjeździe do Zakopanego – zorganizowania transportu na miejscu. Samochód daje niezależność i elastyczność, pozwalając na podróż "od drzwi do drzwi".

Oliwier Nytko
18.09.2025 08:00
Tagi: PKPPociągi
