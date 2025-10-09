Dlaczego warto kupić tablet? Spójrz na HUAWEI MatePad 12 X 2025 i więcej o nic nie pytaj

Ładowanie...

W dzisiejszych czasach wydaje się narzędziem rodem z przeszłości. W końcu ekrany smartfonów urosły do granic możliwości, coraz częściej są również składane, więc co mogłoby przekonać potencjalnego klienta do zakupu tabletu? Z odpowiedzią spieszy HUAWEI MatePad 12 X 2025, który pokazuje, że segment tabletów nie dość, że się nigdzie nie wybiera, to przychodzi po swój kawałek rynkowego tortu.

REKLAMA

HUAWEI MatePad 12 X 2025 - ekran, który powstał z myślą o twoim komforcie

Ekran tabletu jest jego najważniejszą częścią, będziesz go obserwował przez najbliższe kilka lat, więc dobrze, żeby był wysokiej jakości. I tak jest w HUAWEI MatePad 12 X 2025, bo producent zdecydował się na użycie ekranu wykonanego w technologii PaperMatte nowej generacji. Wyświetlacz pokryty jest warstwą, która pochłania do 99 proc. refleksów świetlnych, dzięki czemu komfort korzystania z niego jest na niespotykanym poziomie. Możesz używać tabletu w ostrym świetle dziennym, ale również w pomieszczeniu ze sztucznym oświetleniem. Niezależnie od warunków treści wyświetlane na ekranie są piękne, kontrastowe i zachwycające. Wbrew pozorom dodatkowa warstwa na wyświetlaczu nie powoduje blaknięcia kolorów, a wiem, że tego czasem obawiają się graficy. Spokojnie, nic takiego nie ma miejsca w tym tablecie, a ekran może pochwalić się pełnym pokryciem gamy DCI-P3.

Powłoka PaperMatte ma jeszcze jedną właściwość: nie jest idealnie gładka, da się wyczuć delikatną chropowatość, której nie dostrzegacie w użytkowaniu, ale za to docenicie podczas korzystania z rysika. Dzięki niej będziecie mieli wrażenie, że piszecie po prawdziwej kartce papieru, a nie po ekranie tabletu.

Proporcje ekranu to dobrze znane 3:2, co przekłada się na znacznie więcej wyświetlanych treści podczas pracy z tekstem czy przeglądanie stron www. Te proporcje są znacznie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu i lepiej sprawdzają się w wielozadaniowości, która jest domeną tego tabletu. Rozdzielczość ekranu to 2,8 K, a częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz. Co to oznacza w praktyce? Nieziemsko płynne treści w wysokiej jakości.

HUAWEI MatePad 12 X 2025 jest stworzony nie tylko do pracy

Wiem, że zakup tabletu do pracy jest doskonałym uzasadnieniem, sam większość swoich sprzętów kupiłem do pracy, nieważne czy to tablet, czy konsola, czy laptop. Podczas testu tego tabletu moje dziecko pożyczało go, również do odrabiania prac domowych. Ze zdumieniem odkryłem, że w szkole podstawowej zadają jako pracę domową granie w Robloxa, ale najwidoczniej jestem starej daty i nie rozumiem nowoczesnej szkoły. Wiem jednak, że córka z radością rozwiązywała prace domowe na tym tablecie.

Sam pracowałem nad tekstami, ale czasem w ramach researchu do artykułów musiałem obejrzeć kilka filmów i seriali i spieszę poinformować, że ekran PaperMatte nadaje się do tego celu jak żaden inny. Kąty widzenia są doskonałe, treści pięknie odwzorowane, a niewielka waga tabletu sprawia, że nawet dłuższy research nie przyprawiał mnie o ból mięśni czy rąk. Wrażenia są spotęgowane przez zestaw sześciu głośników, które grają donośnie i czysto.

Jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany, to posłuchaj o rysiku

HUAWEI M-Pencil Pro, bo tak się nazywa, jest pokazem siły producenta. Ma dobrze znany kształt, ale na tym podobieństwa do wcześniejszego M-Pencil 3 gen. się kończą. Nowy rysik wykrywa do 16 tys. poziomów nacisku, co przekłada się na dokładniejsze rysowanie, szkicowanie, malowanie oraz tworzenie na tablecie. Dodatkowo obsługuje gesty - szczypnięcie wywołuje zaplanowaną akcję, podobnie jak naciśnięcie przycisku znajdującego się w górnej części rysika. Bonusem są trzy wymienne końcówki, z których każda przeznaczona jest do innych zastosowań. Przezroczystej używa się do szkicowania, nieprzezroczystej do pisania, a grafitowa imituje ołówek. Polecam zwłaszcza tą ostatnią - przy jej użyciu słychać wręcz skrobanie, dokładnie tak jak powinien zachowywać się ołówek.

To już nie jest element tabletu, to przedłużenie twojej ręki. Poczujesz, że rysik idealnie wykonuje twoje polecania. Świetnie widać to w przypadku pracy z programem graficznym GoPaint, w którym mocniejszy nacisk skutkuje inną strukturą efektu malowania lub rysowania. Nie jestem wielkim artystą, robię to hobbistycznie, ale osoby uzdolnione artystycznie będą mogły rozwinąć skrzydła z tym urządzeniem. Znam wiele osób, które musiały dokupić do swoich laptopów tablety graficzne, żeby wykonywać na nich swoją pracę, np. projektanta wnętrz. Tymczasem z HUAWEI MatePad 12 X 2025 nie ma takiej potrzeby, to urządzenie, które jest artystycznym kombajnem. Liczba dostępnych pędzli, kolorów, warstw, a nawet rodzajów tła potrafi zaskoczyć amatora, a profesjonalista będzie zachwycony. Śmiem twierdzić, że w połączeniu z rysikiem HUAWEI M-Pencil Pro tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 jest najlepszym urządzeniem do rysowania dostępnym na rynku.

Tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 jest jak laptop

Dzieje się tak za sprawą dwóch rzeczy - wielozadaniowości oraz dołączanej klawiatury. Zacznijmy od tej drugiej. Klawiatura połączona jest z etui, które umożliwia pochylenie ekranu w dwóch pozycjach. Klawisze są przyjemne w dotyku, mają odpowiedni skok, dzięki czemu pisanie jest szybkie, precyzyjne i nie wymaga większego przyzwyczajania się. Napisałem na niej kilkanaście tekstów różnej długości, przy żadnym nie miałem problemów z jej działaniem, więc i kupujący będą zadowoleni.

Wielozadaniowość przez wiele lat była wyłączną domeną laptopów, ale producenci tabletów postawili sobie za cel dogonienie ich i to dzieje się na naszych oczach. HUAWEI MatePad 12 X 2025 umożliwia jednoczesną pracę z czterema aplikacjami, których wielkość można dostosować do aktualnych potrzeb. Tablet umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy nimi, kopiowanie i wklejanie treści, ale co najlepsze - jest przy tym piekielnie wydajny i nieziemsko chłodny. W tegorocznej edycji tabletu przebudowano układ chłodzenia, w efekcie użytkownik nie doświadczy throttlingu (spowolnień spowodowanych przegrzewaniem się urządzenia) ani nieprzyjemnego ciepła w dłoniach. Nowy tablet Huawei poradzi sobie z każdym zadaniem, nawet najbardziej wymagające czynności jak edycja zdjęć w programach graficznych, czy montaż wideo, będą wykonywane szybko i bez zacięć. Na tablecie preinstalowano aplikację Filmora, która jest ciekawą alternatywą dla płatnych narzędzi do montażu filmów. Tablet obsługuje również usługi Google.

Do tabletu można podłączyć myszkę, dzięki czemu mamy pełne wrażenie laptopa przy jednocześnie wysokiej wydajności, świetnej mobilności oraz naprawdę długim czasie pracy na jednym ładowaniu. Pojemność baterii wynosi 10 100 mAh, co gwarantuje rzadkie podłączanie do prądu, ale jednocześnie tablet obsługuje ładowanie z mocą do 66 W, więc uzupełnianie energii jest szybkie. Nie mogło zabraknąć najnowszych rozwiązań komunikacyjnych, jak Wi-Fi 7 oraz znacznie ulepszonych anten, które odbierają sygnał Wi-Fi z daleka i nawet przez grube ściany. Tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 był jedynym urządzeniem w domu, które łapało połączenie z internetem bezprzewodowym w sypialni, która znajduje się na końcu mojego mieszkania, więc po drodze sygnał napotyka na wiele utrudnień.

REKLAMA

Jeżeli szukasz tabletu, to możesz już przestać. HUAWEI MatePad 12 X 2025 to król opłacalności

Ma w ręku, a raczej w rysiku, wszystkie argumenty, żeby stać się urządzenie, na którym odkryjesz swoją artystyczną duszę, sporządzisz setki tekstów, obejrzysz dziesiątki filmów, stworzysz tysiące szkiców, a przy tym nie będziesz przejmował się warunkami oświetleniowymi, bo ekran dba o twój komfort korzystania. To urządzenie kompletne.

HUAWEI MatePad 12 X 2025 w wersji z klawiaturą kosztuje 2499 zł, natomiast zestaw z klawiaturą i rysikiem to koszt 2799 zł. Na start producent przygotował specjalną ofertę promocyjną - każdą wersję kupicie o 200 zł taniej. Kupujący w przedsprzedaży dostaną również w prezencie świetne słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 3. HUAWEI oferuje również dodatkowe korzyści - 15 proc. zniżki dla studentów poprzez portale StudentBeans i UniPerks, darmową dostawę oraz wygodne 20 rat 0 proc.

REKLAMA

Paweł Grabowski 09.10.2025 12:56

Lokowanie produktu : HUAWEI

Ładowanie...