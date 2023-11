Facebook i YouTube gorsze niż polska służba zdrowia. Te liczby porażają

Zgłaszając treści w różnych serwisach społecznościowych - niezależnie czy jest to Facebook, Instagram, czy TikTok - wielu z nas oczekuje szybkiej reakcji, odpowiedniej do zgłaszanej treści lub problemu. Jednak w praktyce równie wiele z nas wie, że w większości do odpowiadania na wszelkiego typu zgłoszenia oddelegowane są boty, automatycznie wysyłające odpowiedzi i podejmujące decyzje.



Mimo to polskojęzyczne wersje serwisów społecznościowych posiadają pełnoetatowych moderatorów, którzy sprawują piecze nad treściami publikowanymi przez użytkowników. Ile jest takich osób w Polsce? Jednym słowem: niewystarczająco.