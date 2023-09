Facebook ma nową funkcję. Pozwoli ci się rozdwoić, a nawet roztroić

Na naszym dotychczasowym koncie Meta możemy zrobić aż do czterech dodatkowych profili. Funkcja jest dostępna dla zarówno wieloletnich korzystających z Facebooka, jak i dla tych, którzy dopiero założyli konto. Wiele profili możemy wykorzystać na różne sposoby - przykładowo nasze główne ma służyć do bycia na bieżąco z rodziną, pierwsze dodatkowe do kontaktu ze znajomymi, drugie zaś przykładowo do wyrażania pasji - m.in. gotowania.