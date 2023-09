Facebook i Instagram bez reklam. Zapłacisz?

Jak wynika ze źródeł redakcji The New York Times, Meta - właściciel usług Instagram, WhatsApp, Messenger i Facebook - planuje wprowadzenie dodatkowego abonamentu poza istniejącym już Meta Verified. W zamian za opłatę użytkownik miałby dostęp do całkowicie pozbawionych reklam wersji Facebooka i Instagrama. Nie jest przy tym jeszcze jasne, ile miałaby wynosić miesięczna opłata za taką przyjemność oraz od kiedy miałaby być wprowadzona.