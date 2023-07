Dlaczego nie możesz skorzystać z Threads? Meta zajmuje stanowisko

Szybko przypomnę, że Threads nie jest samodzielną aplikacją. W przeciwieństwie do Facebooka czy Instagrama nie możemy założyć w serwisie konta, a jedynie... zalogować się przy użyciu konta Instagramowego. Jeżeli hipotetyczny użytkownik chce dołączyć do Threads, to najpierw musi stworzyć konto na Instagramie i dopiero potem może zalogować się do nowej aplikacji Mety. Jednak nie jest to jedyny problem związany z aplikacją, bowiem jeżeli użytkownik zapragnie usunąć swoje konto w serwisie Threads to razem z nim zostanie usunięte także to w serwisie Instagram. A to stwarza problem dwuwymiarowy: po pierwsze, użytkownicy są zmuszeni tworzyć konto w serwisie, którym prawdopodobnie nie są zainteresowani (Instagram), by założyć konto w serwisie docelowym (Threads), a po drugie sztucznie generują oni ruch dla samego Instagrama, co z kolei może prowadzić do nierównej konkurencji.