Threads jest bowiem wyjątkowo łakomy na dane użytkowników. Szerzej o tym można przeczytać w tym materiale, tu warto tylko przypomnieć, że usługa do wrzucania postów tekstowych do Internetu domaga się, między innymi, wglądu do danych zdrowotnych i finansowych użytkownika. Nie jest też możliwe usunięcie konta Threads bez usunięcia konta Instagram, co znacząco utrudnia mniejszym podmiotom rywalizację z usługą Instagrama. Szkoda, bo w Threads jest też coś od strony technicznej świetnego. Znaczy się ma być, jeśli właściciel usługi dotrzyma słowa. Coś, co może zmienić przyszłość social mediów.