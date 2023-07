Specjalne konto na Facebooku i Instagramie za 65 zł. Zapłacisz?

Twórcy Facebooka przygotowują się do premiery nowej alternatywy dla Twittera, czyli Threads. Serwis jednak z powodów związanych z prawem nie trafi do Polski, ale inna nowa usługa podobna do tego, co oferuje Twitter, już nie ominie kraju nad Wisłą. Będzie to subskrypcja, która ma zaoferować użytkownikom Facebooka i Instagrama weryfikację i kilka innych bonusów.