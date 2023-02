Facebook będzie płatny. Mark Zuckerberg okłamał 2,8 mld ludzi. Pamiętasz hasło: „to jest i zawsze będzie darmowe”?

Kiedyś to były czasy, kiedyś to były media społecznościowe. Pamiętam jak dziś, że na Facebooku, Twitterze i Instagramie można było scrollować stream (to jest już po polsku, prawda?) od najnowszych. Potem ta funkcja zaczęła być ukrywana, aż zniknęła zupełnie. Rządy przejął algorytm, który decyduje o tym, co i kiedy zobaczy użytkownik.



Algorytm to jeden z najbardziej dochodowych wynalazków w serwisach społecznościowych. Algorytm może uciąć zasięg całej strony, algorytm może zablokować dalszą dystrybucję nawet viralowego posta (to już na bank jest napisane po polsku, proszę mnie czasem nie poprawiać). Rozwiązaniem problemu z niesprzyjającym algorytmem może być płatna promocja treści wrzucanych na Facebooka.