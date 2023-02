Zuckerberg pozazdrościł Muskowi. Facebook i Instagram też pozwolą mieć niebieski znaczek

Choć wielu patrzy na działania Elona Muska na Twitterze z niedowierzaniem, to przynajmniej dla niektórych w branży "w tym szaleństwie jest metoda". Najwyraźniej Mark Zuckerberg uznał, że konieczność opłaty, by móc chwalić się byciem zweryfikowanym, to sensowny pomysł.