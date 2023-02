Oznacza to, że przy próbie zalogowania dana usługa poza hasłem zażąda dodatkowej, dynamicznie generowanej treści. Na przykład ważnego tylko przez chwilę kodu, który w danej chwili usługa wysłała, na przykład, przez SMS. Dzięki temu nawet jak ktoś pozna hasło użytkownika lub je skądś ukradnie, to będzie to zbyt mało, by przejąć kontrolę nad kontem.